Новосибирск
Профиль пользователя Ya_lyubov

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О себе

Всем привет. Меня зовут Люба, мне 24 года. В данный момент я живу, учусь и работаю в Новосибирске, но в скором времени мы с моим любимым человеком переезжаем в Москву. Хочу найти подругу! Мне интересно всё что связано с тем, как быть хорошей хозяйкой, матерью, женой. Мне нравится готовка и вязание, учусь шить. Люблю уход за собой, бьюти сферу и разговоры о красоте. По профессии я музыкальный руководитель и сфера искусства мне очень интересна!

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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Хочу найти подругу из своего города:)

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Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

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