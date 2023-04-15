Новосибирск
Профиль пользователя Ya_lyubov
О себе
Всем привет. Меня зовут Люба, мне 24 года. В данный момент я живу, учусь и работаю в Новосибирске, но в скором времени мы с моим любимым человеком переезжаем в Москву. Хочу найти подругу! Мне интересно всё что связано с тем, как быть хорошей хозяйкой, матерью, женой. Мне нравится готовка и вязание, учусь шить. Люблю уход за собой, бьюти сферу и разговоры о красоте. По профессии я музыкальный руководитель и сфера искусства мне очень интересна!
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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