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Новосибирск
Профиль пользователя womannik

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О себе

Организую мероприятия в ALFA CLUB

Помогаю экспертам и компаниям найти себе больше клиентов, используя социальные сети 📲 Веду блог с 2018 года

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → сходить на мероприятие

сходить на шоу-нетворкинг 150 человек

маленькое фото пользователя tst_tatyana
маленькое фото пользователя Kseniya8635784
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя tst_tatyana

Новосибирск → сходить на мероприятие

Дарю билеты на первый Шоу-нетворкинг в Сибири!

Откликнулись 3 участника

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