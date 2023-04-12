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Новосибирск
Организую мероприятия в ALFA CLUB
Новосибирск
Профиль пользователя womannik
О себе
Организую мероприятия в ALFA CLUB
Помогаю экспертам и компаниям найти себе больше клиентов, используя социальные сети 📲 Веду блог с 2018 года
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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