Не представляю жизнь без музыки (в основном давно устравшего зарубежного рока и блюза). Профессиональный художник. Люблю хороший кофе и неоднозначные ивенты. Ищу друзей/подруг, чтобы вместе изучать город, посещать мероприятия, веселиться.

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

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