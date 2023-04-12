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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Vladimir_Kpop
О себе
Такс, я работаю в сфере праздников, тут и спорт, развитие и все что хочется, встаю рано, люблю кофе, прогуляться
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🏫 Учеба🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей
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