⬅️ Посмотреть других пользователей в Новосибирске

Новосибирск
Профиль пользователя Vladimir_Kpop

фото пользователя Vladimir_Kpop

О себе

Такс, я работаю в сфере праздников, тут и спорт, развитие и все что хочется, встаю рано, люблю кофе, прогуляться

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🏫 Учеба🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Найти лучшую подругу

маленькое фото пользователя Stasya1325
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

маленькое фото пользователя ees_eek
маленькое фото пользователя Liza2002
маленькое фото пользователя ProstoMarina
маленькое фото пользователя Cola
маленькое фото пользователя anastasi_aa
маленькое фото пользователя Sonechaaa
маленькое фото пользователя Rommedahl
маленькое фото пользователя asan1995
маленькое фото пользователя TANY85_85
маленькое фото пользователя KateAvonavel
маленькое фото пользователя Yusav
маленькое фото пользователя KSENIA111
маленькое фото пользователя Lorie
маленькое фото пользователя HaliGali
маленькое фото пользователя Klon
маленькое фото пользователя Vulpera
маленькое фото пользователя Anastasia545
маленькое фото пользователя Wwww1234
маленькое фото пользователя Bobreogen
маленькое фото пользователя Rusik1998
маленькое фото пользователя Karishka
маленькое фото пользователя Kris_20
маленькое фото пользователя Ksyuyha
маленькое фото пользователя Ivanova
маленькое фото пользователя Catherinee
маленькое фото пользователя Sveta555
маленькое фото пользователя XaKaC
маленькое фото пользователя Tatiana_Lobinia

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам