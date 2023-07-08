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Новосибирск
Веду активный образ жизни. Учусь на дизайнера, рисую, подрабатываю, хожу в зал и на баскетбол. Люблю готовить, играть в шахматы, часами разговаривать на кухне)
Новосибирск
Профиль пользователя Vlada20
О себе
Веду активный образ жизни. Учусь на дизайнера, рисую, подрабатываю, хожу в зал и на баскетбол. Люблю готовить, играть в шахматы, часами разговаривать на кухне)
Ищу душевого, легкого общения с локальными шутками🥰
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Участие в других событиях
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