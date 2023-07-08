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Новосибирск
Профиль пользователя Vlada20

фото пользователя Vlada20

О себе

Веду активный образ жизни. Учусь на дизайнера, рисую, подрабатываю, хожу в зал и на баскетбол. Люблю готовить, играть в шахматы, часами разговаривать на кухне)
Ищу душевого, легкого общения с локальными шутками🥰

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Milenka

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Svetlana9

Новосибирск → собрать компанию

Ищу подруг

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Alexandra00

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

Откликнулось 7 участников

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