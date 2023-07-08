Новосибирск

Профиль пользователя Vlada20

О себе Веду активный образ жизни. Учусь на дизайнера, рисую, подрабатываю, хожу в зал и на баскетбол. Люблю готовить, играть в шахматы, часами разговаривать на кухне)

Ищу душевого, легкого общения с локальными шутками🥰

Была в сети на прошлой неделе

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