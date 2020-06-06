Изучаю свойства трав и ягод , историю древних славян и много чего связанного с древностью) Сама являюсь язычницей , играю на флейте .Хочу найти единомышленников по увлечениям )🍀

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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