Новосибирск
Профиль пользователя ViktorNePobedit

фото пользователя ViktorNePobedit

О себе

Играю в настолки, катаюсь на велике, люблю бары, всякие неформальные места. Желательно в Академе, но в городе тоже норм

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки, пообщаться, найти новые знакомства

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Svetlana77
Новосибирск → Другое

Прогулки по городу, пофоткатся, пообщаться

маленькое фото пользователя Lynnait
Новосибирск → Другое

Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей

маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое

Пошли гулять общаться веселиться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.