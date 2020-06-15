Новосибирск
Профиль пользователя Vihe67nka

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О себе

Люблю немного покопаться в психологии, приветствую самоонализ и уважение к личным границам человека
Также иногда во мне пробуждается активность, но вовсе ненадолго, ведь после активной фазы наступает пасивная D

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 📺 Политика 💩 Странный юмор
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