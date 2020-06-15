Люблю немного покопаться в психологии, приветствую самоонализ и уважение к личным границам человека Также иногда во мне пробуждается активность, но вовсе ненадолго, ведь после активной фазы наступает пасивная D

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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