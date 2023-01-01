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Новосибирск
Профиль пользователя vesnushka

фото пользователя vesnushka

О себе

хотелось бы найти подругу, с которой мы будем гулять, кушать в разных местах, фотографироваться и обсуждать всё на свете
в отношениях, обожаю животных, природу, кушать, гулять. читаю фэнтези, разбираюсь в медицине и уходовой косметике, хожу в тренажерный зал

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💨 Кальян

События пользователя

Новосибирск → собрать компанию

снять новогоднюю фотостудию и поснимать друг друга

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя cccceya

Новосибирск → собрать компанию

Новогодняя ночь

Откликнулись 2 участника

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