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Новосибирск
хотелось бы найти подругу, с которой мы будем гулять, кушать в разных местах, фотографироваться и обсуждать всё на свете
Новосибирск
Профиль пользователя vesnushka
О себе
хотелось бы найти подругу, с которой мы будем гулять, кушать в разных местах, фотографироваться и обсуждать всё на свете
в отношениях, обожаю животных, природу, кушать, гулять. читаю фэнтези, разбираюсь в медицине и уходовой косметике, хожу в тренажерный зал
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие
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