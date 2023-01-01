О себе

хотелось бы найти подругу, с которой мы будем гулять, кушать в разных местах, фотографироваться и обсуждать всё на свете

в отношениях, обожаю животных, природу, кушать, гулять. читаю фэнтези, разбираюсь в медицине и уходовой косметике, хожу в тренажерный зал