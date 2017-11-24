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Новосибирск
Профиль пользователя Veronika18v7

фото пользователя Veronika18v7
фото #2 пользователя Veronika18v7

О себе

привет🥰
немного о себе:
есть интерес к литературе, фото- и видеосъёмке и монтажу, недавно начала изучать 3d-моделирование (потихоньку тыкаюсь в блэндере)
люблю к-поп и геншин
изучаю корейский язык и мечтаю съездить в Южную Корею
мне 26, высокая, интроверт (infp), и вообще самая обычная девушка)

очень хочу найти новые знакомства или просто так поболтать обо всем на свете🥰

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность
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