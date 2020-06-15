Новосибирск
Профиль пользователя Verna
О себе
Прогулки пешком, книги, музыка (разная, в разном), сноуборд
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр
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