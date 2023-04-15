Новосибирск
Профиль пользователя vereshit
О себе
Всем привет, меня зовут Маша)
Кто будет ходить со мной гулять, обсуждать все на свете и тусить на концертах?
В отношениях. Просто молодой человек домосед, а друзей сейчас у меня не особо.
Буду рада поговорить 🐙 И очень благодарна, если напишите первыми, но мне самой написать первой тоже не сложно)
Очень люблю музыку (рок и метал в основном), животных и ценю хорошее чувство юмора.
Люди с похожими музыкальными вкусами, жду вас особенно! А вообще рада всем.
Так же если вдруг у вас есть домашние животные: я сейчас учусь на грумера, и нужны будут модели на практику, к слову))
Профиль обновлён 30 мая 2023 г.
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