Всем привет, меня зовут Маша) Кто будет ходить со мной гулять, обсуждать все на свете и тусить на концертах? В отношениях. Просто молодой человек домосед, а друзей сейчас у меня не особо. Буду рада поговорить 🐙 И очень благодарна, если напишите первыми, но мне самой написать первой тоже не сложно) Очень люблю музыку (рок и метал в основном), животных и ценю хорошее чувство юмора. Люди с похожими музыкальными вкусами, жду вас особенно! А вообще рада всем. Так же если вдруг у вас есть домашние животные: я сейчас учусь на грумера, и нужны будут модели на практику, к слову))

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

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