Новосибирск
Профиль пользователя valerika

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О себе

Открыта к новым занятиям и знакомствам)
Ищу напарника по пробежкам)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя Yonna
Новосибирск → Другое

Выпить кофе в парке

маленькое фото пользователя Serj321
Новосибирск → Другое

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