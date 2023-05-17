Люблю слушать кей поп, балдею от женских групп такие как TWICE, IU NMIXX и т.д.) Смотрю дорамы. Посмотрел я их немного, такие как "Силачка До Бон Сун, Адвокат У Ен У, Вспоминанме об Альгамбре, Аварийная посадка любви Играю в видеоигры:)

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

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Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

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