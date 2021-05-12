О себе

Я кинолог. Это моя основная сфера деятельности и мое хобби. Очень люблю музыку, танцевать и петь. Вкусно готовлю и обожаю вкусненько покушать, желательно, что-то необычное! Люблю прогулки! Кофе в стаканчике, наушники в ушах и никуда не спешить!

Люблю просто общение в сети!