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Новосибирск
Я кинолог. Это моя основная сфера деятельности и мое хобби. Очень люблю музыку, танцевать и петь. Вкусно готовлю и обожаю вкусненько покушать, желательно, что-то необычное! Люблю прогулки! Кофе в стаканчике, наушники в ушах и никуда не спешить!
Новосибирск
Профиль пользователя Va6_kinolog
О себе
Я кинолог. Это моя основная сфера деятельности и мое хобби. Очень люблю музыку, танцевать и петь. Вкусно готовлю и обожаю вкусненько покушать, желательно, что-то необычное! Люблю прогулки! Кофе в стаканчике, наушники в ушах и никуда не спешить!
Люблю просто общение в сети!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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