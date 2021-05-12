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Новосибирск
Профиль пользователя Va6_kinolog

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О себе

Я кинолог. Это моя основная сфера деятельности и мое хобби. Очень люблю музыку, танцевать и петь. Вкусно готовлю и обожаю вкусненько покушать, желательно, что-то необычное! Люблю прогулки! Кофе в стаканчике, наушники в ушах и никуда не спешить!
Люблю просто общение в сети!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Воспитание наших пушистых друзей! 🐶🐱 Расскажу много интересного☺

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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Новосибирск → собрать компанию

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