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Новосибирск
Ищу людей кто сможет составить компанию для прогулки, ну и для общения тоже 🙌
Новосибирск
Профиль пользователя Ula18
О себе
Ищу людей кто сможет составить компанию для прогулки, ну и для общения тоже 🙌
Желательно чтобы мы ещё совпадали по этим пунктам;)
1. Не пью, не курю
2. Веду достаточно активный образ жизни, периодически занимаюсь спортом
3.Любимые исполнители:og Buda, mayot,Kai angel, милиан о войд, Bushido zho, toxis, pharaon
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр
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