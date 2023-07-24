О себе

Ищу людей кто сможет составить компанию для прогулки, ну и для общения тоже 🙌

Желательно чтобы мы ещё совпадали по этим пунктам;)

1. Не пью, не курю

2. Веду достаточно активный образ жизни, периодически занимаюсь спортом

3.Любимые исполнители:og Buda, mayot,Kai angel, милиан о войд, Bushido zho, toxis, pharaon