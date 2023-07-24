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Новосибирск
Профиль пользователя Ula18

фото пользователя Ula18

О себе

Ищу людей кто сможет составить компанию для прогулки, ну и для общения тоже 🙌
Желательно чтобы мы ещё совпадали по этим пунктам;)
1. Не пью, не курю
2. Веду достаточно активный образ жизни, периодически занимаюсь спортом
3.Любимые исполнители:og Buda, mayot,Kai angel, милиан о войд, Bushido zho, toxis, pharaon

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

С удовольствием прогуляюсь по городу и составлю компанию)

маленькое фото пользователя Anastasia545
Откликнулся 1 участник

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять в приятной компании

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя tlkosha

Новосибирск → собрать компанию

Го играть в мафию или в настолки?

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Natalia_27

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Как насчёт прогулки по набережной)?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Me4nikov62

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей для совмнтного времяпрепровождения

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Soffi

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулка по Заельцовскому парку

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя IvanMuratov

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, с кофе

Откликнулся 1 участник

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