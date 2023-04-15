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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя tsur_kate
О себе
Привет, меня зовут Екатерина.В Новосибирске я недавно, рада буду новому общению. Работаю юристом. В свободное время от юриспруденции занимаюсь спортом, раскрашиваю картины по номерам, смотрю сериалы и реалити, читаю книги (люблю психологию) и слушаю музыку.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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Участие в других событиях
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