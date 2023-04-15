О себе

Привет, меня зовут Екатерина.В Новосибирске я недавно, рада буду новому общению. Работаю юристом. В свободное время от юриспруденции занимаюсь спортом, раскрашиваю картины по номерам, смотрю сериалы и реалити, читаю книги (люблю психологию) и слушаю музыку.