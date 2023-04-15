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Новосибирск
Профиль пользователя tsur_kate

фото пользователя tsur_kate

О себе

Привет, меня зовут Екатерина.В Новосибирске я недавно, рада буду новому общению. Работаю юристом. В свободное время от юриспруденции занимаюсь спортом, раскрашиваю картины по номерам, смотрю сериалы и реалити, читаю книги (люблю психологию) и слушаю музыку.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/подруг, с кем можно пообщаться обо всем ☺️

маленькое фото пользователя Jannylia
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya5

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Svetlana77

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулки по городу, пофоткатся, пообщаться

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Liza2002

Новосибирск → собрать компанию

Хочу собрать компанию девушек для создания женского клуба

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя oks16pm

Новосибирск → пообщаться

Поделись своим ярким впечатлением)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Goodman

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы подружиться с кем-то похожим на себя

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Alexandra00

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Darya_mi

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу :)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Sonechaaa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулки, походы в интересные места

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lisova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, весело провести время)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Polli

Новосибирск → пообщаться

Поговорить о фотографии

Откликнулось 5 участников

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