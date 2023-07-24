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Новосибирск
Профиль пользователя tst_tatyana

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О себе

🔥 Сооснователь комьюнити ALFA Club в Новосибирске
🚀 Организуем крутые открытые и закрытые мероприятия 💃в темах: бизнес, продвижение, отдых, нетворкинги, шоу ✨

🧘🏻‍♀️ Мастер трансформации мышления и тела, кинезиолог и тета-практик

✨ Выявляю ключевые дисбалансы и исправляю их, на всех уровнях подсознания и в теле, тем самым восстанавливаю гармонию в человеке, с собой и с миром вокруг
✨ Вывожу из кризиса в отношениях, в деньгах и в здоровье

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Новосибирск → сходить на мероприятие

Дарю билеты на первый Шоу-нетворкинг в Сибири!

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Новосибирск → сходить на мероприятие

сходить на шоу-нетворкинг 150 человек

Откликнулись 2 участника

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