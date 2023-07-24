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Новосибирск
🔥 Сооснователь комьюнити ALFA Club в Новосибирске
Новосибирск
Профиль пользователя tst_tatyana
О себе
🔥 Сооснователь комьюнити ALFA Club в Новосибирске
🚀 Организуем крутые открытые и закрытые мероприятия 💃в темах: бизнес, продвижение, отдых, нетворкинги, шоу ✨
🧘🏻♀️ Мастер трансформации мышления и тела, кинезиолог и тета-практик
✨ Выявляю ключевые дисбалансы и исправляю их, на всех уровнях подсознания и в теле, тем самым восстанавливаю гармонию в человеке, с собой и с миром вокруг
✨ Вывожу из кризиса в отношениях, в деньгах и в здоровье
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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