О себе

🔥 Сооснователь комьюнити ALFA Club в Новосибирске

🚀 Организуем крутые открытые и закрытые мероприятия 💃в темах: бизнес, продвижение, отдых, нетворкинги, шоу ✨



🧘🏻‍♀️ Мастер трансформации мышления и тела, кинезиолог и тета-практик



✨ Выявляю ключевые дисбалансы и исправляю их, на всех уровнях подсознания и в теле, тем самым восстанавливаю гармонию в человеке, с собой и с миром вокруг

✨ Вывожу из кризиса в отношениях, в деньгах и в здоровье