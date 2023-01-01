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Новосибирск
Профиль пользователя Trdes

фото пользователя Trdes

О себе

Работаю дизайнером интерьеров, пытаюсь развиваться в этом направлении и построить успешный бизнес)
Люблю фильмы после которых можно подумать
Хочу много путешествовать по миру, но пока только по России

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💨 Кальян🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро

События пользователя

Новосибирск → другое

Сходить в кальянную

маленькое фото пользователя Nina2002
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Barbosy

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить в каком нибудь баре

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Alina16.02

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить в тепле 😅💃🍺

Откликнулось 17 участников

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