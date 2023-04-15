Мне 22 года и я заканчиваю НГУ. Из-за учёбы и совмещения учёбы с работой я последнее время особо никуда не ходила и ни с кем не знакомилась. И вот сейчас очень захотелось общения, новых знакомств, разнообразия в жизни. Последние дни я провожу одна: хожу в кинотеатр (очень люблю это место), гуляю, читаю, смотрю видео на ютубе. Естественно, в дополнение к этому работаю в кофейне и готовлюсь к выпуску. Но очень бы хотелось с кем-то общаться и куда-то ходить. Я люблю все: театры, клубы, пляжи, парки, библиотеки, концерты, красивые кофейни, музеи и выставки. Но как-то надоело ходить везде в одиночестве. Очень хочется с кем-то. Я увлекаюсь искусством, просмотром фильмов и полнометражных аниме, фотографией, художественной литературой, психологией, спортом, модой. Люблю тупые мемы и почти всегда хожу в наушниках.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.