Привет) Меня зовут Вика и хотелось бы найти человека, с котором можно поболтать про все и обо всем)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

Новосибирск → пообщаться Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.