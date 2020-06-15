Новосибирск
Профиль пользователя Tori_k29
О себе
Привет) Меня зовут Вика и хотелось бы найти человека, с котором можно поболтать про все и обо всем)
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📸 Пофоткаться 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей
События пользователя
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