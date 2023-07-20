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Новосибирск
Профиль пользователя Tori20

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Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

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Новосибирск → пообщаться

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя romanovva

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу/подруг

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Julia03

Москва → пообщаться

Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

Откликнулось 8 участников

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