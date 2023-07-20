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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя tetyasuka
О себе
Пирожок ни с чем
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📺 Политика😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться
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