О себе

Кино и сериалы смотрю редко, предпочитаю больше читать фанфики и китайские bl новеллы, но сейчас перешла и на научную и около научную литературу.

Интересуюсь изобразительным искусством и модой, так как работаю в этой сфере, а где-то через годик планирую пойти на курсы искуствоведа.

Меломанка, слушаю все что понравится, в большинстве своём это различный рок (в том числе тяжёлый) и кейпоп.