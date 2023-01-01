⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск
Новосибирск
Кино и сериалы смотрю редко, предпочитаю больше читать фанфики и китайские bl новеллы, но сейчас перешла и на научную и около научную литературу.
Новосибирск
Профиль пользователя Tatiana_Lobinia
О себе
Кино и сериалы смотрю редко, предпочитаю больше читать фанфики и китайские bl новеллы, но сейчас перешла и на научную и около научную литературу.
Интересуюсь изобразительным искусством и модой, так как работаю в этой сфере, а где-то через годик планирую пойти на курсы искуствоведа.
Меломанка, слушаю все что понравится, в большинстве своём это различный рок (в том числе тяжёлый) и кейпоп.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам