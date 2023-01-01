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Новосибирск
Профиль пользователя Tatiana_Lobinia

фото пользователя Tatiana_Lobinia

О себе

Кино и сериалы смотрю редко, предпочитаю больше читать фанфики и китайские bl новеллы, но сейчас перешла и на научную и около научную литературу.
Интересуюсь изобразительным искусством и модой, так как работаю в этой сфере, а где-то через годик планирую пойти на курсы искуствоведа.
Меломанка, слушаю все что понравится, в большинстве своём это различный рок (в том числе тяжёлый) и кейпоп.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Amaverini

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в театр/кино компанией и весело обсудить спектакль в парке.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lidi

Новосибирск → прогуляться, перекусить

погулять, можно поиграть в настолки к анти-кафе или поговорить о жизни

Откликнулись 4 участника

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