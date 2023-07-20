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Новосибирск
Профиль пользователя TANY85_85

фото пользователя TANY85_85

О себе

люблю позажигать, слушаю современные зажигательные песни люблю потанцевать, а также отдохнуть на природе и по путешествовать

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Elena_84

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе или сходить на мероприятие

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя OlgaKolsky

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Кто хочет прогуляться и пообщаться где нибудь в центре или на набережной?

Откликнулись 2 участника

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