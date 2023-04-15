Новосибирск
Профиль пользователя Tanny_Sunny
О себе
Очень люблю природу и кушать!:) Совмещение этих дел - вполне приемлемое занятие.
Эксраверт, считаю, что у меня хорошее чувство юмора.
Любовных отношений не ищу.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
События пользователя
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