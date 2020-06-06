Привет) мне 27лет, работаю, умею слушать, есть чувства юмора) Люблю гулять, обожаю еду, ходить в кино) Ищу друзей для общения, прогулок) С другого города, не хватает общения

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры

🪩 Ночной клуб

Новосибирск → Другое Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.