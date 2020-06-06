Новосибирск
Профиль пользователя Sveta555

фото пользователя Sveta555

О себе

Хочу найти друзей. Сходить в кино, на каток, на хоккей просто пройтись по магазинам

Профиль обновлён 6 февраля 2023 г.

Участие в других событиях

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Просто общаться,могу выслушать .

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Выпить. Сссссс

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Че дома сидеть

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Ищу подруг для прогулок вдвоем

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Прогуляться

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