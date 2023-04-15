⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск

Новосибирск
Профиль пользователя Suzy_21

фото пользователя Suzy_21
фото #2 пользователя Suzy_21

О себе

Ищу подругу 🤗

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Новосибирск → пообщаться
Ищу подругу . Просто поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diana.b
Казань → Другое
ищу подругу ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.