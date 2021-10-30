Новосибирск
Профиль пользователя Supriitii
О себе
Я из Казахстана (Павлодар) но отсюда никого нет🥲
До нынешнего времени часто жила в РФ на Алтае. Обожаю это место и мечтаю уехать в лес навсегда😄
Творческий человечек🧚🏻♀️
Люблю обожаю природу, животных, воспитываю 2х собань и 2х котуль🥹🫶🏻
Изучаю организацию пространства🧠🧘🏻♀️
Пытаюсь сделать себя лучше +побороть депру)
Люблю добрых и искренних людей, сама такая же, но бывает душню со своим обостренным чувством справедливости и вот эти мои шуточки-подколочки..)
В общем я не самый простой человек, но и не самый сложный)
Хочу новых знакомств и друзей, шевелить свой мозг разными точками зрения)
(Отношеньки если шо не ищу. Совсем не надо. Вообще.)
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
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