Новосибирск
Профиль пользователя Supriitii

фото пользователя Supriitii
фото #2 пользователя Supriitii
фото #3 пользователя Supriitii
фото #4 пользователя Supriitii
фото #5 пользователя Supriitii
фото #6 пользователя Supriitii
фото #7 пользователя Supriitii

О себе

Я из Казахстана (Павлодар) но отсюда никого нет🥲
До нынешнего времени часто жила в РФ на Алтае. Обожаю это место и мечтаю уехать в лес навсегда😄
Творческий человечек🧚🏻‍♀️
Люблю обожаю природу, животных, воспитываю 2х собань и 2х котуль🥹🫶🏻
Изучаю организацию пространства🧠🧘🏻‍♀️
Пытаюсь сделать себя лучше +побороть депру)

Люблю добрых и искренних людей, сама такая же, но бывает душню со своим обостренным чувством справедливости и вот эти мои шуточки-подколочки..)

В общем я не самый простой человек, но и не самый сложный)
Хочу новых знакомств и друзей, шевелить свой мозг разными точками зрения)
(Отношеньки если шо не ищу. Совсем не надо. Вообще.)

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

Горно-Алтайск → пообщаться

Поговорим обо всём на свете)

Участие в других событиях

Кемерово → Другое

Хочу найти человека с которым приятно пообщаться

маленькое фото пользователя daria_grsmv
Барнаул → Другое

Поболтать, в дальнейшем подружиться)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.