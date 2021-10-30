Я из Казахстана (Павлодар) но отсюда никого нет🥲 До нынешнего времени часто жила в РФ на Алтае. Обожаю это место и мечтаю уехать в лес навсегда😄 Творческий человечек🧚🏻‍♀️ Люблю обожаю природу, животных, воспитываю 2х собань и 2х котуль🥹🫶🏻 Изучаю организацию пространства🧠🧘🏻‍♀️ Пытаюсь сделать себя лучше +побороть депру) Люблю добрых и искренних людей, сама такая же, но бывает душню со своим обостренным чувством справедливости и вот эти мои шуточки-подколочки..) В общем я не самый простой человек, но и не самый сложный) Хочу новых знакомств и друзей, шевелить свой мозг разными точками зрения) (Отношеньки если шо не ищу. Совсем не надо. Вообще.)

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

Новосибирск → пообщаться Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.