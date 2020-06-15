Новосибирск
Профиль пользователя steptotrapp
О себе
Разьезжаю на скейте, брынькаю на гитаре😋
Хочу научится играть на бариках, пойти на пение, также начать ходить в спортзал и регулярно читать
Очень люблю музыку, рок, поп, джаз, LOVV66 моя надежда😵💫💕 также лублу группу кис кис
Надеюсь найти людей со схожими интересами🤍
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.