⬅️ Посмотреть других пользователей в Новосибирске

Новосибирск
Профиль пользователя Stasya1325

фото пользователя Stasya1325

О себе

Работаю в юридической компании, играю в любительском театре, люблю путешествия, новые знакомства, впечатления

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Давай сходим куда-нибудь?

маленькое фото пользователя Me4nikov62
маленькое фото пользователя Marcus94
маленькое фото пользователя Yulchonok
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Lynnait

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Lisa_cherry

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в бар / караоке / настолки / кино 🤔

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Liza2002

Новосибирск → собрать компанию

Хочу собрать компанию девушек для создания женского клуба

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Goodman

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы подружиться с кем-то похожим на себя

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Darya_mi

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу :)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lisova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, весело провести время)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Izida1992

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться , повеселиться, поиграть в настолки

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Elena_84

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе или сходить на мероприятие

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lidi

Новосибирск → прогуляться, перекусить

погулять, можно поиграть в настолки к анти-кафе или поговорить о жизни

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Bossavtocar

Новосибирск → собрать компанию

Ищу единомышленников для непринужденного время проповождения

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя imm0rtal

Новосибирск → прогуляться, перекусить

ищу лучшую подругу. обо мне в описании :)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nikita.Skrynnik

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Посидеть и поговорить о чем-нибудь в кафе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Nina2002

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходим к кальянную?))

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Zeros

Новосибирск → собрать компанию

Для поздних прогулок по городу

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя cccceya

Новосибирск → собрать компанию

Новогодняя ночь 2023-2024

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Kseniya8635784

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить на балет

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя tsur_kate

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/подруг, с кем можно пообщаться обо всем ☺️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Jannylia

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг👐 я хочу прогуляться, пообщаться)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Vladimir_Kpop

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Найти лучшую подругу

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Vulpera

Новосибирск → прогуляться, перекусить

❄️подруга, ищу тебя ❄️

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

маленькое фото пользователя Lika09
маленькое фото пользователя faceta
маленькое фото пользователя Olga_iz_Nsk_88
маленькое фото пользователя KateAvonavel
маленькое фото пользователя tsur_kate
маленькое фото пользователя Artem228
маленькое фото пользователя Atarashi
маленькое фото пользователя lerich
маленькое фото пользователя Milenka
маленькое фото пользователя Noname54
маленькое фото пользователя Karishka
маленькое фото пользователя Olgareyder
маленькое фото пользователя Staseoe
маленькое фото пользователя DobroeDobro
маленькое фото пользователя Zeros
маленькое фото пользователя Volk777
маленькое фото пользователя Va6_kinolog
маленькое фото пользователя Lorie
маленькое фото пользователя womannik
маленькое фото пользователя OlgaKolsky
маленькое фото пользователя Wolf777
маленькое фото пользователя QSLv
маленькое фото пользователя Svetlana77
маленькое фото пользователя March
маленькое фото пользователя Maria_99
маленькое фото пользователя Musena
маленькое фото пользователя DFillin
маленькое фото пользователя Myay

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам