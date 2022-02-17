Новосибирск
Профиль пользователя Stasy_BoB
О себе
✅ Мама
✅ Строю дом на даче
✅ Фотографирую
✅ Катаюсь на велосипеде
❌ не ЗОЖничаю
Профиль обновлён 15 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏫 Учеба 📺 Политика 📚 Книги
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