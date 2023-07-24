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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Staseoe
О себе
Привет мир я родился
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн
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