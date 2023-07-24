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Новосибирск
Профиль пользователя Staseoe

фото пользователя Staseoe

О себе

Привет мир я родился

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Туда сюда там сям

маленькое фото пользователя Marusya_pretty
маленькое фото пользователя Na_tasha
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena2908

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в небар или куда то ещё провести время

Откликнулось 13 участников

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