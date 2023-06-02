Новосибирск
Профиль пользователя Spiegelman

фото пользователя Spiegelman

О себе

За любой кутеж.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

маленькое фото пользователя Katya0000
Новосибирск → Другое

Погулять, сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Ksyuyha
Новосибирск → Другое

Ищу подруг ;)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.