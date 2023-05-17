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Новосибирск
Профиль пользователя Sova15

фото пользователя Sova15

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Klon

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулка на набережной

Откликнулось 5 участников

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