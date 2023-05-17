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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Sova15
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
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