Новосибирск
Профиль пользователя Sotau
О себе
Люблю свою кошку, кофе и ночное время! Вообще ужасная домоседка, но стараюсь выползти из своей скорлупы и стать более социальной и активной.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
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