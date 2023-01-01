О себе

Музыкант🤓 Играю на барабанах и немного на фортепьяно. Частенько выступаю, поэтому вы всегда сможете пойти на концерт, и даже попасть в закулисье🤭 Так же занимаюсь скалолазанием и альпинизмом. Очень люблю поделать что-нибудь активное🏃‍♀️Так же безумно люблю всякие настолки, карточные игры, ролевые и т.д. Буду рада пообещать со всеми🤗