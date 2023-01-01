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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Soffi
О себе
Музыкант🤓 Играю на барабанах и немного на фортепьяно. Частенько выступаю, поэтому вы всегда сможете пойти на концерт, и даже попасть в закулисье🤭 Так же занимаюсь скалолазанием и альпинизмом. Очень люблю поделать что-нибудь активное🏃♀️Так же безумно люблю всякие настолки, карточные игры, ролевые и т.д. Буду рада пообещать со всеми🤗
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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