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Новосибирск
Профиль пользователя senya_p

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О себе

слушаю музыку всегда и везде. из любимых групп: мельница, киш, йорш, нежность на бумаге, Грин апельсин и тд.
учусь на 1 курсе на программиста.
занимаюсь потихоньку настольным теннисом.
читаю фанфики.
увлекаюсь киновселенноц Марвел, хоть и смотрела только первую фазу.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулись 23 участника

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