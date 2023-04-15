О себе

слушаю музыку всегда и везде. из любимых групп: мельница, киш, йорш, нежность на бумаге, Грин апельсин и тд.

учусь на 1 курсе на программиста.

занимаюсь потихоньку настольным теннисом.

читаю фанфики.

увлекаюсь киновселенноц Марвел, хоть и смотрела только первую фазу.