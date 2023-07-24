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Новосибирск
Профиль пользователя Samopal

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фото #2 пользователя Samopal

О себе

В процессе диалога разберемся

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить
Безобразие сообразим ☺️

Участие в других событиях

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Ищу людей, для игр в настолки
маленькое фото пользователя Svetlana9
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Ищу подруг
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Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)
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