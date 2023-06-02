Новосибирск
Профиль пользователя Rusik1998

фото пользователя Rusik1998

О себе

Люблю свою работу и машину, очень нравится дрифт)

Профиль обновлён 18 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя Svetlana9
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя RedS
Новосибирск → Другое

Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

маленькое фото пользователя Lyna1707
Новосибирск → Другое

Счастье любит тишину

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