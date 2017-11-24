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Новосибирск
Программист интересующийся психологией, мечтаю построить мост от психологии к системе Таро.
Новосибирск
Профиль пользователя Renkoru
О себе
Программист интересующийся психологией, мечтаю построить мост от психологии к системе Таро.
Иногда бренчу для себя на гитаре, изучаю электронные музыкальные инструменты: синтезаторы, драм машины и тому подобное.
Увлекаюсь минералами.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь
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