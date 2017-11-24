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Новосибирск
Профиль пользователя Renkoru

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О себе

Программист интересующийся психологией, мечтаю построить мост от психологии к системе Таро.

Иногда бренчу для себя на гитаре, изучаю электронные музыкальные инструменты: синтезаторы, драм машины и тому подобное.

Увлекаюсь минералами.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу человека с которым можно интересно провести вечер

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