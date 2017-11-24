О себе

Программист интересующийся психологией, мечтаю построить мост от психологии к системе Таро.



Иногда бренчу для себя на гитаре, изучаю электронные музыкальные инструменты: синтезаторы, драм машины и тому подобное.



Увлекаюсь минералами.