Новосибирск

Профиль пользователя Regtass

О себе Кладезь прикола. За спонтанность и новые интересные дела.

Интересует:

Идти куда-нибудь и находить что-нибудь. Спонтанно поехать в другой город. Пойти в бар. Исследовать заброшки. Ходить по магазинам. Наносить визиты в гости.

Была в сети на этой неделе

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