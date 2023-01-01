⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск

Новосибирск
Профиль пользователя Regtass

фото пользователя Regtass

О себе

Кладезь прикола. За спонтанность и новые интересные дела.
Интересует:
Идти куда-нибудь и находить что-нибудь. Спонтанно поехать в другой город. Пойти в бар. Исследовать заброшки. Ходить по магазинам. Наносить визиты в гости.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Soffi

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулка по Заельцовскому парку

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ViktorNePobedit

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки, пообщаться, найти новые знакомства

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

маленькое фото пользователя ees_eek
маленькое фото пользователя Granat
маленькое фото пользователя Elizavetaaaaa
маленькое фото пользователя ksrn
маленькое фото пользователя Viktoria2023
маленькое фото пользователя Anna478
маленькое фото пользователя Al_ina
маленькое фото пользователя Mike_07
маленькое фото пользователя Alicia
маленькое фото пользователя Nikita.Skrynnik
маленькое фото пользователя scriptkid
маленькое фото пользователя anastasi_aa
маленькое фото пользователя Stasya1325
маленькое фото пользователя Elena_84
маленькое фото пользователя Kukla0209
маленькое фото пользователя Vlada20
маленькое фото пользователя Bogdan718
маленькое фото пользователя Tori20
маленькое фото пользователя Lika09
маленькое фото пользователя Naina
маленькое фото пользователя faceta
маленькое фото пользователя Lisa_cherry
маленькое фото пользователя zlatks
маленькое фото пользователя raritet123
маленькое фото пользователя HaliGali
маленькое фото пользователя Maria_99
маленькое фото пользователя flowerninja
маленькое фото пользователя Artem228

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам