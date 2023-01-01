⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск
Новосибирск
Кладезь прикола. За спонтанность и новые интересные дела.
Новосибирск
Профиль пользователя Regtass
О себе
Кладезь прикола. За спонтанность и новые интересные дела.
Интересует:
Идти куда-нибудь и находить что-нибудь. Спонтанно поехать в другой город. Пойти в бар. Исследовать заброшки. Ходить по магазинам. Наносить визиты в гости.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам