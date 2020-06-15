Новосибирск
Профиль пользователя RedS

фото пользователя RedS

О себе

Являюсь мастером спорта по акробатике
20 лет.
Живу одна и хочу в 2023 году переехать жить в Москву
Обожаю рисовать, петь
Увлекаюсь мистикой, животными

Профиль обновлён 8 января 2023 г.

События пользователя

Новосибирск → собрать компанию

Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя Lika09
Новосибирск → Другое

Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

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