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Новосибирск
Профиль пользователя raritet123

фото пользователя raritet123

О себе

Многогранная личность, много мыслей и размышлений. Найдется, что обсудить, но в тоже время очень одинокий человек, так что может присутствовать непонимание в общении

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

хочу поговорить о жизни, погулять

маленькое фото пользователя Myay
маленькое фото пользователя Zeros
Откликнулись 2 участника

Новосибирск → собрать компанию

хочу собрать компанию, как хазяевов

маленькое фото пользователя prosperous
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nikita.Skrynnik

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Посидеть и поговорить о чем-нибудь в кафе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Me4nikov62

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Го сходим куда-нить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя DFillin

Новосибирск → собрать компанию

Собрать бы компанию и наслаждаться.

Откликнулся 1 участник

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