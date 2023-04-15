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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя ProstoMarina
О себе
У меня двое маленьких детей. В прошлом я каталась на сноуборде, лонгборде, велике. Ходила в горы, за спиной прыжок 80м. Рисовала в диджитал. В настоящем собираю жизнь с нуля, вспоминаю, как кайфовать от каждого дня
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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