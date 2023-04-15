О себе

У меня двое маленьких детей. В прошлом я каталась на сноуборде, лонгборде, велике. Ходила в горы, за спиной прыжок 80м. Рисовала в диджитал. В настоящем собираю жизнь с нуля, вспоминаю, как кайфовать от каждого дня