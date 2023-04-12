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Новосибирск
Профиль пользователя prosperous

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О себе

Люблю прогулки на свежем воздухе, смотреть кино и настольные игры. Не чураюсь споров и рада поговорить на любые темы ;) Очень хочу в театр! Обожаю собак, готовить, плавать в бассейне и боулинг.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Liza2002

Новосибирск → собрать компанию

Хочу собрать компанию девушек для создания женского клуба

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

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