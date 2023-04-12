⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя prosperous
О себе
Люблю прогулки на свежем воздухе, смотреть кино и настольные игры. Не чураюсь споров и рада поговорить на любые темы ;) Очень хочу в театр! Обожаю собак, готовить, плавать в бассейне и боулинг.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам