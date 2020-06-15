Люблю фолк и метал. Тоннами смотрю аниме, сериалы, читаю книги. Ищу компанию (желательно девушек) для летнего отдыха и дружбы ☺️ Кто готов гулять по 20 км пешком в красивых местах?)

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.