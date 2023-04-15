Всем привет✨ Меня зовут Полина и мне 22 (хотя при встрече ты подумаешь, что мне 16))😅 Я здесь, чтобы познакомиться с интересными людьми и найти новых друзей. Я люблю проводить время на природе, путешествовать, ходить в театры и на выставки, посещать различные мероприятия, вкусно кушать в кафе и играть в видеоигры Увлекаюсь фотографией, рисованием(digital и традишка), чтением книг и комиксов/ манги Я ищу друзей, которые разделяет мои интересы, с которыми можно будет сходить погулять и пообщаться на разные темы 🔥 Если вы заинтересовался, напишите мне и давайте начнем общение!

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 📚 Книги 🖼 Выставка / музей 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью ✈️ Путешествия

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Минден → Другое В надежде найти себе друга 💕

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Казань → Другое Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

Новороссийск → Другое Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

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