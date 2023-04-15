Новосибирск
Профиль пользователя Polli

фото пользователя Polli
фото #2 пользователя Polli

О себе

Всем привет✨
Меня зовут Полина и мне 22 (хотя при встрече ты подумаешь, что мне 16))😅
Я здесь, чтобы познакомиться с интересными людьми и найти новых друзей.

Я люблю проводить время на природе, путешествовать, ходить в театры и на выставки, посещать различные мероприятия, вкусно кушать в кафе и играть в видеоигры
Увлекаюсь фотографией, рисованием(digital и традишка), чтением книг и комиксов/ манги

Я ищу друзей, которые разделяет мои интересы, с которыми можно будет сходить погулять и пообщаться на разные темы 🔥

Если вы заинтересовался, напишите мне и давайте начнем общение!

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 📚 Книги 🖼 Выставка / музей 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью ✈️ Путешествия

Не нравится:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Расскажи забавную ситуацию связанную с твоим домашним животным 😸

Новосибирск → пообщаться

Поговорить о чём угодно🙃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя tlkosha
Новосибирск → Другое

Го играть в мафию или в настолки?

маленькое фото пользователя Tori_k29
Новосибирск → Другое

Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

маленькое фото пользователя Tovarishsveta
Новосибирск → Другое

Хочу разнообразить свою жизнь

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

маленькое фото пользователя Sofia999
Новороссийск → Другое

Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

маленькое фото пользователя Lynnait
Новосибирск → Другое

Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей

маленькое фото пользователя Youana
Казань → Другое

Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

маленькое фото пользователя Tanny_Sunny
Новосибирск → Другое

Ищу подругу:)

маленькое фото пользователя RedS
Новосибирск → Другое

Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

маленькое фото пользователя Dasha0906
Минден → Другое

В надежде найти себе друга 💕

маленькое фото пользователя Yonna
Новосибирск → Другое

Выпить кофе в парке

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