Новосибирск
Профиль пользователя Polli
О себе
Всем привет✨
Меня зовут Полина и мне 22 (хотя при встрече ты подумаешь, что мне 16))😅
Я здесь, чтобы познакомиться с интересными людьми и найти новых друзей.
Я люблю проводить время на природе, путешествовать, ходить в театры и на выставки, посещать различные мероприятия, вкусно кушать в кафе и играть в видеоигры
Увлекаюсь фотографией, рисованием(digital и традишка), чтением книг и комиксов/ манги
Я ищу друзей, которые разделяет мои интересы, с которыми можно будет сходить погулять и пообщаться на разные темы 🔥
Если вы заинтересовался, напишите мне и давайте начнем общение!
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Го играть в мафию или в настолки?
Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)
Хочу разнообразить свою жизнь
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)
Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей
Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге
Ищу подругу:)
Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень
В надежде найти себе друга 💕
Выпить кофе в парке
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