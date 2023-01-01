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Новосибирск
Профиль пользователя polinaG

фото пользователя polinaG

О себе

Очень люблю длительные пешие прогулки. Нравится посещать различные творческие МК. Есть коллекция настолок и мопс, которого очень люблю.
Хожу в качалку, работаю эйчаром, по образованию биолог и имею большой опыт работы в секс шопе :)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходим к кальянную?))

Откликнулись 3 участника

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