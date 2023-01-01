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Новосибирск
Очень люблю длительные пешие прогулки. Нравится посещать различные творческие МК. Есть коллекция настолок и мопс, которого очень люблю.
Новосибирск
Профиль пользователя polinaG
О себе
Очень люблю длительные пешие прогулки. Нравится посещать различные творческие МК. Есть коллекция настолок и мопс, которого очень люблю.
Хожу в качалку, работаю эйчаром, по образованию биолог и имею большой опыт работы в секс шопе :)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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