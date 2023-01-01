О себе

Очень люблю длительные пешие прогулки. Нравится посещать различные творческие МК. Есть коллекция настолок и мопс, которого очень люблю.

Хожу в качалку, работаю эйчаром, по образованию биолог и имею большой опыт работы в секс шопе :)